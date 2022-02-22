Ситуація на Донбасі. Формування РФ здійснили 17 обстрілів

На Донбасі збройні формування Російської Федерації, станом на 12:00, 17 разів порушили режим "тиші". Втрат серед українськиї військових немає.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на брифінг штабу ООС .

Збройні формування РФ вже 17 разів порушили режим "тиші". Зокрема, вони обстріляли такі населені пункти: Щастя, Гнутове, Широкіне, Красногорівку, Лобачеве, Мар'їнку, Водяне, а також позиції ООС біля Маріуполя.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що Україна виступає за мир і врегулювання питань лише мирним шляхом. Однак наголосив, що країна має бути готовою до агресії.

Також президент України відповів, чи буде воєнний стан. Він назвав умову.