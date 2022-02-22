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Ситуація на Донбасі. Формування РФ здійснили 17 обстрілів

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Донецьк, Вівторок 22 лютого 2022 12:38
Ситуація на Донбасі. Формування РФ здійснили 17 обстрілів Фото: ситуація на Донбасі загострюється (facebook.com)
Автор: Анастасія Рокитна

На Донбасі збройні формування Російської Федерації, станом на 12:00, 17 разів порушили режим "тиші". Втрат серед українськиї військових немає.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг штабу ООС.

Збройні формування РФ вже 17 разів порушили режим "тиші". Зокрема, вони обстріляли такі населені пункти: Щастя, Гнутове, Широкіне, Красногорівку, Лобачеве, Мар'їнку, Водяне, а також позиції ООС біля Маріуполя.

Втрат серед особового складу військових ООС немає.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що Україна виступає за мир і врегулювання питань лише мирним шляхом. Однак наголосив, що країна має бути готовою до агресії.

Також президент України відповів, чи буде воєнний стан. Він назвав умову.

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