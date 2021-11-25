Ситуация на Донбассе: боевики девять раз открывали огонь по позициям ВСУ

Недалеко от шахты "Бутовка" противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, враг применял разные виды вооружения, открывая огонь: в направлении Каменки, в сторону Нью-Йорка, возле Луганского, в районе Верхнеторецкого,

недалеко от Водяного, что на Приазовье.

Кроме того, из минометов калибра 82 мм оккупанты произвели обстрел пограничного контрольного поста первого оборонного рубежа, входящего в КПВВ "Марьинка".

По состоянию на 7:00, 25 ноября, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.