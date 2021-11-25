Ситуація на Донбасі: бойовики дев'ять разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ

Недалеко від шахти "Бутівка" противник вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Крім того, ворог застосовував різні види озброєння, відкриваючи вогонь: в напрямку Кам'янки, в бік Нью-Йорка, біля Луганського, в районі Верхньоторецького,

недалеко від Водяного, що на Приазов'ї.

Крім того, з мінометів калібру 82 мм окупанти здійснили обстріл прикордонного контрольного поста першого оборонного рубежу, що входить до КПВВ "Мар'їнка".

Станом на 7:00, 25 листопада, порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.