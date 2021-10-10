Ситуация на Донбассе: боевики били из минометов и запускали беспилотник
С начала 10 октября в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировали два нарушения перемирия со стороны пророссийских боевиков. Наемники стреляли из запрещенного вооружения, а также запускали беспилотник.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу командования ООС.
Вблизи Мирного оккупационные войска применили против подразделений Объединенных сил минометы 82-го калибра и противотанковый ракетный комплекс. Украинские военнослужащие в результате обстрелов не пострадали.
А на территории Луганской области оккупанты запустили беспилотник, вероятно Орлан-10, через линию разграничения.
"Ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой. Украинские подразделения продолжают выполнять определенные задачи по назначению", - отметили в штабе.