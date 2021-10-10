ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Ситуация на Донбассе: боевики били из минометов и запускали беспилотник

Новина українською →
Донбасс, Воскресенье 10 октября 2021 17:52
Ситуация на Донбассе: боевики били из минометов и запускали беспилотник Фото: боевики на Донбассе дважды нарушали перемирие (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

С начала 10 октября в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировали два нарушения перемирия со стороны пророссийских боевиков. Наемники стреляли из запрещенного вооружения, а также запускали беспилотник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу командования ООС.

Вблизи Мирного оккупационные войска применили против подразделений Объединенных сил минометы 82-го калибра и противотанковый ракетный комплекс. Украинские военнослужащие в результате обстрелов не пострадали.

А на территории Луганской области оккупанты запустили беспилотник, вероятно Орлан-10, через линию разграничения.

"Ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой. Украинские подразделения продолжают выполнять определенные задачи по назначению", - отметили в штабе.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООС Донбасс Вооруженные силы Украины Боевики на Донбассе
NEWS
Новые правила. Харьков ужесточил карантин, Львов готовится: что и как изменится в регионах
Новые правила. Харьков ужесточил карантин, Львов готовится: что и как изменится в регионах
DAILY
Глава Госкосмоса Владимир Тафтай: Украина обязательно будет претендовать на ресурсы Луны
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Глава Госкосмоса Владимир Тафтай: Украина обязательно будет претендовать на ресурсы Луны