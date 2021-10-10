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Ситуація на Донбасі: бойовики били з мінометів та запускали безпілотник

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Донбас, Неділя 10 жовтня 2021 17:52
Ситуація на Донбасі: бойовики били з мінометів та запускали безпілотник Фото: бойовики на Донбасі двічі порушували перемир'я (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

З початку 10 жовтня в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксували два порушення перемир'я з боку проросійських бойовиків. Найманці стріляли з забороненого озброєння, а також запускали безпілотник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу командування ООС.

Поблизу Мирного окупаційні війська застосували проти підрозділів Об'єднаних сил міномети 82-го калібру та протитанковий ракетний комплекс. Українські військовослужбовці в результаті обстрілів не постраждали.

А на території Луганської області окупанти запустили безпілотник, ймовірно Орлан-10, через лінію розмежування.

"Ситуація в районі проведення ООС залишається контрольованою. Українські підрозділи продовжують виконувати визначені завдання за призначенням", - наголосили у штабі.

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ООС Донбас Збройні сили України Бойовики на Донбасі
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