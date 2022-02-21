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Ситуация на Донбассе: боевики 21 раз нарушили режим "тишины", ранен боец ВСУ

Автор: Анастасия Рокитна

По состоянию на 12:00, боевики на Донбассе 21 раз нарушили режим "тишины". В результате обстрелов получил ранение один украинский военный.

Об этом заявил на брифинге начальник пресс-службы Объединенных сил Павел Ковальчук, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг.

По его словам, боевики уже 21 раз нарушили режим "тишины", из них 20 - из запрещенного минскими соглашениями вооружения. Враг, в частности, обстреливал Станицу Луганскую.

"1 военнослужащий получил ранение", - сообщил он.

Отметим, утром в штабе ООС сообщали, что боевики совершили 8 обстрелов с начала суток.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников озвучил сценарий российской агрессии.

Отметим, Беларусь назвала условие вывода войск России из страны.

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ДонбассООС