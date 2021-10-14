Ситуация на Донбассе "близка к нестабильной". Оккупанты блокируют миссию ОБСЕ

По его словам, участники встречи Трехсторонней контактной группы "были проинформированы об инциденте, произошедшем на участке разведения Золотое-Первомайск".

"На данном этапе важно избегать эскалации, а также предпринимать все возможные усилия, чтобы подобные инциденты не повторялись в будущем", - отметил спецпредставитель ОБСЕ.

Политическая рабочая группа продолжила обсуждение проекта плана действий в полном соответствии с минскими договоренностями.

"Заседание рабочей группы по гуманитарным вопросам не состоялось из-за разногласий по поводу участия одного из экспертов"", - заявил Киннунен.

Экономическая рабочая группа сосредоточилась на вопросах, связанных с водоснабжением отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины (ОРДЛО).

В этом контексте особое внимание было уделено предприятию "КП Вода Донбасса" и его деятельности в ОРДО. Кроме того, участники обсудили пенсионные выплаты, а также экологические вопросы.

Как сообщается в отчете ОБСЕ, вооруженные формирования РФ за прошедшие сутки ограничивали передвижения наблюдателей ОБСЕ к югу от моста возле Станицы Луганской, а также в пункте пропуска на границе с РФ и на железнодорожной станции на оккупированной Луганской области.

В частности, указывается на то, что один из боевиков не пропустил патруль ОБСЕ к мосту возле Станицы Луганской, объяснив это "соображениями безопасности".

Кроме того, СММ ОБСЕ зафиксировала за прошедшие сутки 244 нарушения режима прекращения огня в Донецкой области и 134 таких нарушения в Луганской области.