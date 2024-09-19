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Ситуація на Десні. У Міндовкілля сказали, чи є загроза для водозабезпечення Київщини

Ситуація на річках у Київській, Сумській і Чернігівській областях відрізняється (фото: Ірина Костенко, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

У Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів розповіли, чи є загроза для водозабезпечення Київської області на тлі забруднення річок Сейм і Десна, а також яка ситуація з водою нині у Сумській і Чернігівській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міндовкілля.

Зміст

Ситуація з якістю води в Київській області

Згідно з інформацією міністерства, станом на четвер, 19 вересня, якість води на річці Десна у місцях водозаборів у Київській області перебуває в межах норми. 

У пункті водозабору міста Бровари:

  • хімічне споживання кисню - 32,02 міліграм на дециметр кубічний (при нормі 30 міліграм на дециметр кубічний)
  • розчинений кисень - в нормі

У пункті водозабору міста Київ:

  • хімічне споживання кисню - 20,76 міліграм на дециметр кубічний
  • розчинений кисень - 6,02 міліграм на дециметр кубічний (при нормі не менше 4 міліграм на дециметр кубічний)

Крім того, не було виявлено чи зафіксовано:

  • загибелі риби
  • перевищень за вмістом пестицидів, поліароматичних вуглеводнів, летких органічних сполук, а також важких металів
  • перевищень по азоту амонійному, нітритах та хлоридах

"Наголошуємо, що за даними "Київводоканалу" та оцінками науковців, очисні споруди "Київводоканалу" справляться із забрудненням у разі його доходження до точок водозабору. Тож якість води у кранах споживачів не зміниться та відповідатиме вимогам Державних санітарних норм і правил", - наголосили у Міндовкілля.

Ситуація на Сеймі в Сумській області

На річці Сейм у Сумській області зберігається погіршення якості води у верхніх пунктах моніторингу. Ймовірне джерело забруднення - на території РФ.

Найгірші показники фіксуються на ділянці "с. Пруди - с. Мутин", де хімічне споживання кисню у порівнянні з минулою добою знизилось на 29 одиниць та становить:

  • 112 міліграм на дециметр кубічний біля с. Пруди
  • 102 міліграм на дециметр кубічний біля с. Мутин

Розчинений кисень там зріс до 0,14-0,34 міліграм на дециметр кубічний, а азот амонійний - перебуває в межах норми.

Ситуація на річках у Чернігівській області

На Чернігівщині, згідно з інформацією Міндовкілля, відбувається покращення якості води в річці Сейм.

"Всі досліджувані показники перебувають у межах нормативів, окрім марганцю в пункті м. Батурин, де він перевищує норму в 1,2 рази", - уточнили у відомстві.

Зазначається також, що:

  • вміст розчиненого у воді кисню становить 7 міліграм на дециметр кубічний
  • показник хімічного споживанню кисню перебуває в межах 26-26,7 міліграм на дециметр кубічний
  • по азоту загальному, залізу загальному, нітритах, фосфатах та хлоридах - перевищень не зафіксовано

Результати вимірювань проб води річки Десна на Чернігівщині свідчать, що якість води річки Десна також покращилась у всіх пунктах.

Розчинений кисень перебуває в межах норми, а вміст азоту амонійного, марганцю, нітритів, фосфатів та хлоридів - не перевищує нормативні значення

У місті Остер хімічне споживання кисню становить 33 міліграми на дециметр кубічний.

"За результатами вимірювань пріоритетних забруднюючих речовин проб води річок Сейм та Десна у Чернігівській області, перевищень екологічних нормативів якості за вмістом пестицидів, летких органічних сполук, а також важких металів не виявлено", - підсумували у Міндовкілля.

Основне про забруднення Сейму та Десни

Надаємо, 28 серпня 2024 року мер Вишгорода Олексій Момот повідомив, що у річці Десна було виявлено отруйну речовину, яка спускається по течії з російського кордону.

Тим часом Державне агентство меліорації та рибного господарства України зафіксувало в річці Сейм значне перевищення гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин (зокрема, амонію та завислих речовин).

За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, причиною забруднення Сейму стало скидання нечистот цукровим заводом у місті Тьоткіно Російської Федерації. Забруднення органічними речовинами призвело до зниження рівня кисню у воді, а також мору риби.

Оскільки річка Сейм протікає в Курській області РФ, де зараз відбуваються бойові дії, а комунікація між країною-агресором та Україною відсутня, достеменно залишається невідомим, чи це забруднення було умисним, чи випадковим.

Однак воно небезпечне тим, що Сейм впадає в Десну в Чернігівській області. А вона, своєю чергою, впадає в Дніпро біля Києва.

15 вересня стало відомо, що забруднена вода дісталась Десною Київської області. Наступного дня повідомлялось, що якість води річки Десна у місцях водозаборів міста Києва перебуває у межах норми. У пункті ж водозабору міста Бровари фіксували незначну зміну по хімічному споживанню кисню.

17 вересня у Сумській ОВА розповіли, що ситуація на Сеймі знову погіршилася - було зафіксовано нові плями забруднення.

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