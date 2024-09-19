Ситуация на Десне. В Минокружения сказали, есть ли угроза для водоснабжения Киевской области
В Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов рассказали, есть ли угроза водоснабжению Киевской области на фоне загрязнения рек Сейм и Десна, а также какая ситуация с водой сейчас в Сумской и Черниговской областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минокружения.
Содержание
- Ситуация с качеством воды в Киевской области
- Ситуация на Сейме в Сумской области
- Ситуация на реках в Черниговской области
Ситуация с качеством воды в Киевской области
Согласно информации министерства, по состоянию на четверг, 19 сентября, качество воды на реке Десна в местах водозаборов в Киевской области находится в пределах нормы.
В пункте водозабора города Бровары:
- химическое потребление кислорода - 32,02 мг на кубический дециметр (при норме 30 мг на кубический дециметр)
- растворенный кислород - в норме
В пункте водозабора города Киев:
- химическое потребление кислорода - 20,76 миллиграмм на дециметр кубический
- растворенный кислород - 6,02 мг на дециметр кубический (при норме не менее 4 миллиграмм на дециметр кубический)
Кроме того, не было обнаружено или зафиксировано:
- гибели рыбы
- превышений по содержанию пестицидов, полиароматических углеводородов, летучих органических соединений, а также тяжелых металлов
- превышений по азоту аммонийному, нитритам и хлоридам
"Подчеркиваем, что по данным "Киевводоканала" и оценкам ученых, очистные сооружения "Киевводоканала" справятся с загрязнением в случае его дохода до точек водозабора. Поэтому качество воды в кранах потребителей не изменится и будет соответствовать требованиям Государственных санитарных норм и правил", - отметили в Минокружения.
Ситуация на Сейме в Сумской области
На реке Сейм в Сумской области сохраняется ухудшение качества воды в верхних пунктах мониторинга. Вероятный источник загрязнения - на территории РФ.
Наихудшие показатели фиксируются на участке "с. Пруды - с. Мутин", где химическое потребление кислорода по сравнению с прошлыми сутками снизилось на 29 единиц и составляет:
- 112 миллиграмм на кубический дециметр возле с. Пруды
- 102 мг на кубический дециметр возле с. Мутин
Растворенный кислород там вырос до 0,14-0,34 мг на кубический дециметр, а азот аммонийный - находится в пределах нормы.
Ситуация на реках в Черниговской области
В Черниговской области, согласно информации Минокружения, происходит улучшение качества воды в реке Сейм.
"Все исследуемые показатели находятся в пределах нормативов, кроме марганца в пункте г. Батурин, где он превышает норму в 1,2 раза", - уточнили в ведомстве.
Указывается также, что:
- содержание растворенного в воде кислорода составляет 7 мг на кубический дециметр
- показатель химического потребления кислорода находится в пределах 26-26,7 мг на кубический дециметр
- по азоту общему, железу общему, нитритам, фосфатам и хлоридам - превышений не зафиксировано
Результаты измерений проб воды реки Десна в Черниговской области свидетельствуют, что качество воды реки Десна также улучшилось во всех пунктах.
Растворенный кислород находится в пределах нормы, а содержание аммонийного азота, марганца, нитритов, фосфатов и хлоридов - не превышает нормативные значения
В городе Остер химическое потребление кислорода составляет 33 миллиграмма на кубический дециметр.
"По результатам измерений приоритетных загрязняющих веществ проб воды рек Сейм и Десна в Черниговской области, превышений экологических нормативов качества по содержанию пестицидов, летучих органических соединений, а также тяжелых металлов не обнаружено", - подытожили в Минокружения.
Основное о загрязнении Сейма и Десны
28 августа 2024 года мэр Вышгорода Алексей Момот сообщил, что в реке Десна было обнаружено ядовитое вещество, которое спускается по течению с российской границы.
Между тем Государственное агентство мелиорации и рыбного хозяйства Украины зафиксировало в реке Сейм значительное превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ (в частности, аммония и взвешенных веществ).
По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, причиной загрязнения Сейма стал сброс нечистот сахарным заводом в городе Теткино Российской Федерации. Загрязнение органическими веществами привело к снижению уровня кислорода в воде, а также мору рыбы.
Поскольку река Сейм протекает в Курской области РФ, где сейчас происходят боевые действия, а коммуникация между страной-агрессором и Украиной отсутствует, доподлинно остается неизвестным, было ли это загрязнение умышленным или случайным.
Однако оно опасно тем, что Сейм впадает в Десну в Черниговской области. А она, в свою очередь, впадает в Днепр возле Киева.
15 сентября стало известно, что загрязненная вода добралась по Десне до Киевской области. На следующий день сообщалось, что качество воды реки Десна в местах водозаборов в Киеве находится в пределах нормы. А в пункте водозабора города Бровары фиксировали незначительное изменение по химическому потреблению кислорода.
17 сентября в Сумской ОВА рассказали, что ситуация на Сейме снова ухудшилась - были зафиксированы новые пятна загрязнения.
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