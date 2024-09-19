Ситуация на Десне. В Минокружения сказали, есть ли угроза для водоснабжения Киевской области

В Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов рассказали, есть ли угроза водоснабжению Киевской области на фоне загрязнения рек Сейм и Десна, а также какая ситуация с водой сейчас в Сумской и Черниговской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минокружения.

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Ситуация с качеством воды в Киевской области

Согласно информации министерства, по состоянию на четверг, 19 сентября, качество воды на реке Десна в местах водозаборов в Киевской области находится в пределах нормы.

В пункте водозабора города Бровары:

химическое потребление кислорода - 32,02 мг на кубический дециметр (при норме 30 мг на кубический дециметр)

растворенный кислород - в норме

В пункте водозабора города Киев:

химическое потребление кислорода - 20,76 миллиграмм на дециметр кубический

растворенный кислород - 6,02 мг на дециметр кубический (при норме не менее 4 миллиграмм на дециметр кубический)

Кроме того, не было обнаружено или зафиксировано:

гибели рыбы

превышений по содержанию пестицидов, полиароматических углеводородов, летучих органических соединений, а также тяжелых металлов

превышений по азоту аммонийному, нитритам и хлоридам

"Подчеркиваем, что по данным "Киевводоканала" и оценкам ученых, очистные сооружения "Киевводоканала" справятся с загрязнением в случае его дохода до точек водозабора. Поэтому качество воды в кранах потребителей не изменится и будет соответствовать требованиям Государственных санитарных норм и правил", - отметили в Минокружения.

Ситуация на Сейме в Сумской области

На реке Сейм в Сумской области сохраняется ухудшение качества воды в верхних пунктах мониторинга. Вероятный источник загрязнения - на территории РФ.

Наихудшие показатели фиксируются на участке "с. Пруды - с. Мутин", где химическое потребление кислорода по сравнению с прошлыми сутками снизилось на 29 единиц и составляет:

112 миллиграмм на кубический дециметр возле с. Пруды

102 мг на кубический дециметр возле с. Мутин

Растворенный кислород там вырос до 0,14-0,34 мг на кубический дециметр, а азот аммонийный - находится в пределах нормы.

Ситуация на реках в Черниговской области

В Черниговской области, согласно информации Минокружения, происходит улучшение качества воды в реке Сейм.

"Все исследуемые показатели находятся в пределах нормативов, кроме марганца в пункте г. Батурин, где он превышает норму в 1,2 раза", - уточнили в ведомстве.

Указывается также, что:

содержание растворенного в воде кислорода составляет 7 мг на кубический дециметр

показатель химического потребления кислорода находится в пределах 26-26,7 мг на кубический дециметр

по азоту общему, железу общему, нитритам, фосфатам и хлоридам - превышений не зафиксировано

Результаты измерений проб воды реки Десна в Черниговской области свидетельствуют, что качество воды реки Десна также улучшилось во всех пунктах.

Растворенный кислород находится в пределах нормы, а содержание аммонийного азота, марганца, нитритов, фосфатов и хлоридов - не превышает нормативные значения

В городе Остер химическое потребление кислорода составляет 33 миллиграмма на кубический дециметр.

"По результатам измерений приоритетных загрязняющих веществ проб воды рек Сейм и Десна в Черниговской области, превышений экологических нормативов качества по содержанию пестицидов, летучих органических соединений, а также тяжелых металлов не обнаружено", - подытожили в Минокружения.