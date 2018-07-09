Ситуація в Чорному морі напружена, - командувач ВМС ЗСУ

Воронченко розповів про ігнорування Росією норм міжнародного морського права

Ситуація в Чорному морі дуже напружена, зокрема через ігнорування Росією норм міжнародного морського права. Про це заявив під час церемонії відкриття українсько-американських навчань "Сі Бриз-2018" командувач Військово-морських сил Збройних сил (ВМС ЗС) України Ігор Воронченко, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Так, Воронченко розповів про ігнорування Росією норм міжнародного морського права, а також про триваючу анексію української економічної зони в Чорному і Азовському морях, "особливо в Азовському морі".

При цьому командувач ВМС ЗСУ зазначив, що навчання "Сі Бриз-2018" допоможуть українським військовим адекватно реагувати на ці загрози.

Нагадаємо, що сьогодні, 9 липня, в Одесі відкриваються українсько-американські військові навчання серії "Сі Бриз".

У навчаннях задіяні близько 30 військових кораблів, катерів, суден забезпечення, турецький підводний човен.