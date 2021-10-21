ru ua
Чт, 21 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Ситуация может быстро измениться: в Черновицкой области за неделю снизилась заболеваемость

Новина українською →
Четверг 21 октября 2021 15:31
Ситуация может быстро измениться: в Черновицкой области за неделю снизилась заболеваемость Фото: в Черновицкой области за неделю снизилась заболеваемость (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Сейчас оснований для перевода Черновицкой области в "красную" зону нет. За последнюю неделю фиксируют уменьшение количества заболеваемости на коронавирус.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Черновицкой ОГА.

"Сейчас в Черновицкой области уже несколько недель подряд превышен один из индикаторов. Другой – коэффициент выявленных случаев колеблется, но он является достаточно близким к предельным значениям", - заявила главный санитарный врач Черновицкой области Натальи Гопко.

В течение последних дней ситуация с заболеваемостью в Черновицкой области идет немного на спад, если сравнивать с последней неделей, впрочем количество выявленных случаев и в дальнейшем является высоким.

"Также достаточно высоким остается количество лиц, которых госпитализируют", - добавила Гопко.

Читайте РБК-Украина в Google News
Черновицкая область Коронавирус
NEWS
Два максимума за все время пандемии: в Украине более 22 тысяч новых COVID-случаев и 546 смертей
Два максимума за все время пандемии: в Украине более 22 тысяч новых COVID-случаев и 546 смертей
DAILY
Вакцинируйся или плати. Что происходит на вокзалах Киева после начала локдауна
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Вакцинируйся или плати. Что происходит на вокзалах Киева после начала локдауна