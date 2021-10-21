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Ситуація може швидко змінитися: у Чернівецькій області за тиждень знизилась захворюваність

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Четвер 21 жовтня 2021 15:31
Ситуація може швидко змінитися: у Чернівецькій області за тиждень знизилась захворюваність Фото: у Чернівецькій області за тиждень знизилась захворюваність (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Наразі підстав для переведення Чернівецької області до "червоної" зони немає. За останній тиждень фіксують зменшення кількості захворюваності на коронавірус.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Чернівецької ОДА.

"Наразі у Чернівецькій області уже кілька тижнів поспіль перевищено один з індикаторів. Інший – коефіцієнт виявлених випадків – коливається, але він є досить близьким до граничних значень", - заявила головний санітарний лікар Чернівецької області Наталії Гопко.

Протягом останніх днів ситуація з захворюваністю в Чернівецькій області йде трохи на спад, якщо порівнювати з останнім тижнем, втім кількість виявлених випадків і надалі є високою.

"Також досить високою залишається кількість осіб, які госпіталізують", - додала Гопко.

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