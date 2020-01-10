Ситуация на борту самолета МАУ была штатной до потери связи, - МИД

Фото: место крушения самолета (twitter.com/CGTNOfficial)

Украинская сторона получила доступ к переговорам экипажа

Ситуация на борту украинского самолета, разбившегося в Иране, была штатной до потери связи. Об этом во время брифинга заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Пристайко, украинские специалисты получили полный доступ к переговорам экипажа с диспетчерами иранского аэропорта до момента потери связи с украинским самолетом.

"У нас есть точная отметка времени, когда была последняя связь наших пилотов и диспетчеров. Эту информацию мы получили сегодня. Мы получили полный доступ к переговорам. До момента последнего завершения переговоров ситуация на борту была штатной, о чем пилот сообщил вышке", - рассказал глава МИД.

Напомним, ранее иранское агентство Mehr сообщало, что командно-диспетчерский пункт аэропорта Тегерана перед аварией украинского самолета не мог связаться с пилотами. В Организации гражданской авиации Ирана завили, что у пилотов самолета не было связи с командно-диспетчерским пунктом.

Также РБК-Украина писало, что Иран предоставил доступ украинским специалистам к черным ящикам самолета украинской авиакомпании МАУ, который разбился в Тегеране. В МИД сообщили, что Украина также получила доступ к записям диспетчеров из Центра управления полетами в аэропорту Тегерана и нашими пилотами.