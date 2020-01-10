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Ситуація на борту літака МАУ була штатною до втрати зв'язку, - МЗС

Новини » Надзвичайні події     10.01.2020 - 20:28
Ситуація на борту літака МАУ була штатною до втрати зв'язку, - МЗС
Фото: місце катастрофи літака (twitter.com/CGTNOfficial)

Українська сторона отримала доступ до переговорів екіпажу

Ситуація на борту українського літака, що розбився в Ірані, була штатною до втрати зв'язку. Про це під час брифінгу заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Пристайка, українські спеціалісти отримали повний доступ до переговорів екіпажу з диспетчерами іранського аеропорту до моменту втрати зв'язку з українським літаком.

"У нас є точна відмітка часу, коли був останній зв'язок наших пілотів та диспетчерів. Цю інформацію ми отримали сьогодні. Ми отримали повний доступ до переговорів. До моменту останнього завершення переговорів ситуація на борту була штатною, про що пілот повідомив вишку", - розповів глава МЗС.

Нагадаємо, раніше іранське агентство Mehr повідомляло, що командно-диспетчерський пункт аеропорту Тегерана перед аварією українського літака не міг зв'язатися з пілотами. В Організації цивільної авіації Ірану завили, що у пілотів літака не було зв'язку з командно-диспетчерським пунктом.

Також РБК-Україна писало, що Іран надав доступ українським спеціалістам до чорних скриньок літака української авіакомпанії МАУ, який розбився в Тегерані. У МЗС повідомили, що Україна також отримала доступ до записів диспетчерів з Центру управління польотами в аеропорту Тегерану і нашими пілотами.

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