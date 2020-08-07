Ситуация в Болгарии: полиция разгоняет палаточные городки и задерживает митингующих

Фото: снос палаточных городков в Болгарии (blitz.bg)

Задержали 12 протестующих

В Болгарии уже месяц продолжаются масштабные протесты за отставку правительства. Этой ночью полиция снесла палаточные городки протестующих в столице Софии, Пловдиве и Варне, а также провела массовые задержания.

Об этом сообщает болгарское издание Mediapool.

Арестуват отказалите да напуснат блокадата Опубликовано Мирославом Спасовим Четверг, 6 августа 2020 г.

В городе София все палатки и личные вещи манифестантов были выброшены на соседний тротуар. У митингующих было несколько минут, чтобы забрать свои личные вещи, после чего палатки и все остальное прогрузили на грузовик и вывезли. Кроме того, были задержаны 12 протестующих.

Полицейская спецоперация началась в 4 утра. Правоохранители обвинили митингующих в нарушении закона о дорожном движении.

Фото: снос палаточных городков в Болгарии (blitz.bg)

Министерство внутренних дел сообщило, что будто-то уважает и гарантирует право граждан на мирный протест, но этого не следует делать "ценой грубого нарушения прав жителей страны".

Что произошло в Болгарии

Акции протеста начались после того, как 9 июля силовики провели обыск в администрации президента Радева, который критиковал правительство Борисова. На допрос были вызваны советник президента по вопросам безопасности Илия Милушев и уполномоченный по борьбе с коррупцией Пламен Узунов.

Напомним, в Болгарии тысячи людей требуют полной отставки правительства премьер-министра Бойко Борисова.

Отметим, что Бойко Борисов объявил об отставке четырех министров из-за массовых протестов.