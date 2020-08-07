Ситуація в Болгарії: поліція зносить наметові містечка та затримує мітингувальників

Фото: знесення наметових містечок в Болгарії (blitz.bg)

Затримали 12 протестуючих

У Болгарії вже місяць тривають масштабні протести за відставку уряду. Цієї ночі поліція знесла наметові містечка протестувальників у столиці Софії, Пловдиві та Варні, а також провела масові затримання.

Про це повідомляє болгарське видання Mediapool.

Арестуват отказалите да напуснат блокадата Опубліковано Мирославом Спасовим Четвер, 6 серпня 2020 р.

У місті Софія всі намети та особисті речі маніфестантів були викинуті на сусідній тротуар. У мітингувальників було кілька хвилин, щоб забрати свої особисті речі, після чого намети та все інше було завантажено на вантажівку та вивезено. Крім того, було затримано 12 протестуючих.

Поліцейська спецоперація почалась о 4 ранку. Правоохоронці звинуватили мітингувальників у порушенні закону про дорожній рух.

Фото: знесення наметових містечок в Болгарії (blitz.bg)

Міністерство внутрішніх справ повідомило, що ніби-то поважає та гарантує право громадян на мирний протест, але цього не слід робити "ціною грубого порушення прав мешканців країни".

Що сталося в Болгарії

Акції протесту почалися після того, як 9 липня силовики провели обшук в адміністрації президента Радєва, який критикував уряд Борисова. На допит були викликані радник президента з питань безпеки Ілля Мілушев і уповноважений по боротьбі з корупцією Пламен Узунов.

Нагадаємо, в Болгарії тисячі людей вимагають повної відставки уряду прем'єр-міністра Бойко Борисова.

Зазначимо, Бойко Борисов оголосив про відставку чотирьох міністрів через масові протести.