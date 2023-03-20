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Ситуація біля Авдіївки аналогічна до обстановки навколо Бахмута, - британська розвідка

Фото: біля Авдіївки продовжується наступ російських військ (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

В останні три тижні російські сили поступово просуваються навколо міста Авдіївка, на північ від Донецька, що утримується Україною. Навколо міста складається ситуація, аналогічна тій, що під Бахмутом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

За даними британської розвідки, російську операцію переважно проводить 1-й армійський корпус "ДНР", а місцевий персонал добре знає місцевість.

Як наголошується у зведенні, Авдіївка перебуває на лінії фронту конфлікту на Донбасі з 2014 року; місто зараз значною мірою зруйноване. Комплекс Авдіївського коксохімічного заводу, що розтягнувся, швидше за все, стане ключовою територією, яку особливо зручно захищати в міру розвитку битви.

"Тактично ситуація аналогічна ситуації у більшому місті Бахмут, розташованому на північ. Українські сили продовжують організовану оборону, але їхні лінії постачання на захід все більше наражаються на загрозу з боку російської операції по оточенню", - зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, російська армія тимчасово вичерпала наступальний потенціал на Донбасі і прагнутиме його поновити. Навіть локальні наступи зараз є проблематичними.

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АвдіївкаБахмут