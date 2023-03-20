Ситуация у Авдеевки аналогична обстановке вокруг Бахмута, - британская разведка

По данным британской разведки, российскую операцию в основном проводит 1-й армейский корпус "ДНР", а местный персонал хорошо знает местность.

Как отмечается в сводке, Авдеевка находится на линии фронта конфликта на Донбассе с 2014 года; город в настоящее время в значительной степени разрушен. Растянувшийся комплекс Авдеевского коксохимического завода, скорее всего, станет ключевой территорией, которую особенно удобно защищать по мере развития сражения.

"Тактически ситуация аналогична ситуации в более крупном городе Бахмут, расположенном севернее. Украинские силы продолжают организованную оборону, но их линии снабжения на запад все больше подвергаются угрозе со стороны российской операции по окружению", - отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, по данным британской разведки, российская армия временно исчерпала наступательный потенциал на Донбассе и будет стремиться к его восстановлению. Даже локальные наступления сейчас проблематичны.