Ситуации в Луганской области: обесточены 27 населенных пунктов, продолжаются бои
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что ситуация в области крайне сложна. Продолжаются бесконечные бои.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Гайдая.
Обесточены 27 населенных пунктов.
"Ситуация крайне сложная. Бои не заканчиваются ни на минуту. Есть много жертв. Каждый день Луганская область выходит на митинги против российской оккупации", - говорится в сообщении.
Гайдай отметил, что жители Луганской области каждое утро находят "силы отвергать врага". Но в области отсутствуют коммуникации. Нет газа, воды, отопления.
Напомним, 8 марта российские войска за последние сутки нанесли три масштабных удара по городу Северодонецк Луганской области. В результате обстрелов погибло минимум 10 человек.
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