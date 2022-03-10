Ситуації в Луганській області: знеструмлено 27 населених пунктів, тривають бої
Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що ситуація в області вкрай складна. Тривають нескінченні бої.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Гайдая.
Знеструмлено 27 населених пунктів.
"Ситуація вкрай складна. Бої не закінчуються ні на хвилину. Є багато жертв. Кожен день Луганська область виходить на мітинги проти російської окупації", - йдеться в повідомленні.
Гайдай зазначив, що жителі Луганської області щоранку знаходять "сили відкидати ворога". Але в області відсутні комунікації. Немає газу, води, опалення.
Нагадаємо, 8 березня російські війська за останню добу завдали три масштабних удари по місту Сєвєродонецьк Луганської області. В результаті обстрілів загинуло мінімум 10 осіб.
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