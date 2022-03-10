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Ситуації в Луганській області: знеструмлено 27 населених пунктів, тривають бої

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Луганська область, Четвер 10 березня 2022 01:46
Ситуації в Луганській області: знеструмлено 27 населених пунктів, тривають бої Фото: у Луганській області знеструмлено 27 населених пунктів, тривають бої (t.me/nexta_live)
Автор: Артур Родивилов

Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що ситуація в області вкрай складна. Тривають нескінченні бої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Гайдая.

Знеструмлено 27 населених пунктів.

"Ситуація вкрай складна. Бої не закінчуються ні на хвилину. Є багато жертв. Кожен день Луганська область виходить на мітинги проти російської окупації", - йдеться в повідомленні.

Гайдай зазначив, що жителі Луганської області щоранку знаходять "сили відкидати ворога". Але в області відсутні комунікації. Немає газу, води, опалення.

Нагадаємо, 8 березня російські війська за останню добу завдали три масштабних удари по місту Сєвєродонецьк Луганської області. В результаті обстрілів загинуло мінімум 10 осіб.

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