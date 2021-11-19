UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Ситуации на границе с Беларусью: Эстония отправляет в Польшу своих солдат

Автор: Иванна Шовкун

Эстония отправляет в Польшу около своих 100 военнослужащих. Их направят на белорусско-польскую границу из-за ситуации с мигрантами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

"К настоящему времени я подписал протокол для принятия решения, которое заключается в том, что мы отправим в Польшу почти сотню человек", - сказал министр обороны Эстонии Калле Лаанет.

По его словам, хотя Польша ранее заявляла, что ей нужна только политическая поддержка, но она не отказалась и от оказания практической помощи.

Лаанет добавил, что среди 100 солдат будут добровольцы и резервисты, а также группа военной полиции, в состав которой войдут действующие военнослужащие и призывники.

"И, конечно же, мы также будем способствовать увеличению разведывательных возможностей", - добавил министр.

Он подчеркнул, что Эстония отправит помощь Польше уже в эти выходные на основе совместного оборонного сотрудничества.

Напомним, в рамках поддержки в Польшу отправят около 150 британских солдат. Их направят на белорусско-польскую границу в связи с миграционным кризисом.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша