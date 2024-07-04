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На Сицилії "вибухнув" найвищий вулкан Європи: неймовірні кадри

На Сицилії прокинувся один із кратерів вулкана Етна (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

На найвищому діючому вулкані Європи під назвою Етна прокинувся один із найбільших кратерів. Він викинув назовні попіл, дим, а також велику кількість шматків розпеченої породи.

РБК-Україна розповідає, що варто знати про цей вулкан, а також як виглядає поточне виверження.

Що варто знати про Етну

Етна - діючий андезито-базальтовий стратовулкан, розташований на східному узбережжі острова Сицилія у Середземному морі (в автономному регіоні Італії), неподалік із містами Мессіна й Катанія.

Його вважають найвищим та найактивнішим вулканом Європи.

Цікаво, що точну висоту Етни встановити практично неможливо, адже вона постійно змінюється на тлі вивержень і викидів шлаків. Однак відомо, що вона варіюється у межах від близько 3326 до 3350 метрів.

Площа підошви цього вулкану становить близько 1250 кілометрів квадратних.

Місцерозташування вулкана Етна (скриншот: google.com/maps)

Назва вулкана походить з арабської та у перекладі означає "Гора вогню".

Однак селяни з навколишніх поселень іноді називають його "гадюкою", адже під час вивержень лавові потоки можуть знищувати не лише врожай, але й житло.

Етну вважають також найактивнішим вулканом в Італії, адже він "перевершує" найближчого свого "конкурента" - вулкан Везувій - у понад два рази.

Згідно з підрахунками експертів, у горі Етна може бути розташовано від 200 до 400 вулканічних кратерів. У середньому один із них викидає потоки лави раз на три місяці.

Так Етна виглядає з літака (фото: uk.wikipedia.org)

Раз на приблизно 150 років внаслідок виверження руйнується одне із селищ, розташованих поруч із вулканом.

Вважається також, що Етна має найдовшу задокументовану історію вивержень серед усіх вулканів (одні з перших записів датуються ще 425 роком до нашої ери).

Що відомо про нинішнє виверження

Нинішнє виверження сталося, за словами очевидців, в одному з найбільших кратерів Етни під назвою "Ворагін". Уточнюється, що він "спав" впродовж чотирьох років.

Під час виверження люди чули гучні "вибухові" звуки, після чого з конуса посипались шматки лави.

 

Нагадаємо, раніше ми розповідали цікаві факти про вулкани, які ви могли не знати.

Читайте також, чому газовий кратер у пустелі горить уже 53 роки й за що він отримав назву "Брама пекла".

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: YouTube-канали RTÉ News і Global News, Wikipedia.

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