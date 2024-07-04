На Сицилии "взорвался" самый высокий вулкан Европы: невероятные кадры

Что следует знать об Этне

Этна - действующий андезито-базальтовый стратовулкан, расположенный на восточном побережье острова Сицилия в Средиземном море (в автономном регионе Италии), недалеко от городов Мессина и Катания.

Его считают самым высоким и активным вулканом Европы.

Интересно, что точную высоту Этны установить практически невозможно, ведь она постоянно меняется на фоне извержений и выбросов шлаков. Однако известно, что она варьируется в пределах от 3326 до 3350 метров.

Площадь подошвы этого вулкана составляет около 1250 квадратных километров.

Месторасположение вулкана Этна (скриншот: google.com/maps)

Название вулкана происходит от арабского и в переводе означает "Гора огня".

Однако жители окрестных поселений иногда называют его "гадюкой", ведь во время извержений лавовые потоки могут уничтожать не только урожай, но и жилье.

Этну считают также самым активным вулканом в Италии, ведь он "превосходит" ближайшего своего "конкурента" - вулкан Везувий - более чем в два раза.

Согласно подсчетам экспертов, в горе Этна может быть расположено от 200 до 400 вулканических кратеров. В среднем один из них выбрасывает потоки лавы раз в три месяца.

Так Этна выглядит с самолета (фото: ru.wikipedia.org)

Раз в примерно 150 лет в результате извержения разрушается один из поселков, расположенных рядом с вулканом.

Считается также, что у Этны самая длинная задокументированная история извержений среди всех вулканов (одни из первых записей датируются еще 425 годом до нашей эры).

Что известно о нынешнем извержении

Нынешнее извержение произошло, по словам очевидцев, в одном из самых больших кратеров Этны под названием "Ворагин". Уточняется, что он "спал" в течение четырех лет.

Во время извержения люди слышали громкие "взрывные" звуки, после чего из конуса посыпались куски лавы.