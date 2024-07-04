На Сицилии "взорвался" самый высокий вулкан Европы: невероятные кадры
На самом высоком действующем вулкане Европы под названием Этна проснулся один из самых больших кратеров. Он выбросил наружу пепел, дым, а также множество кусков раскаленной породы.
РБК-Украина рассказывает, что стоит знать об этом вулкане, а также как выглядит текущее извержение.
Что следует знать об Этне
Этна - действующий андезито-базальтовый стратовулкан, расположенный на восточном побережье острова Сицилия в Средиземном море (в автономном регионе Италии), недалеко от городов Мессина и Катания.
Его считают самым высоким и активным вулканом Европы.
Интересно, что точную высоту Этны установить практически невозможно, ведь она постоянно меняется на фоне извержений и выбросов шлаков. Однако известно, что она варьируется в пределах от 3326 до 3350 метров.
Площадь подошвы этого вулкана составляет около 1250 квадратных километров.
Месторасположение вулкана Этна (скриншот: google.com/maps)
Название вулкана происходит от арабского и в переводе означает "Гора огня".
Однако жители окрестных поселений иногда называют его "гадюкой", ведь во время извержений лавовые потоки могут уничтожать не только урожай, но и жилье.
Этну считают также самым активным вулканом в Италии, ведь он "превосходит" ближайшего своего "конкурента" - вулкан Везувий - более чем в два раза.
Согласно подсчетам экспертов, в горе Этна может быть расположено от 200 до 400 вулканических кратеров. В среднем один из них выбрасывает потоки лавы раз в три месяца.
Так Этна выглядит с самолета (фото: ru.wikipedia.org)
Раз в примерно 150 лет в результате извержения разрушается один из поселков, расположенных рядом с вулканом.
Считается также, что у Этны самая длинная задокументированная история извержений среди всех вулканов (одни из первых записей датируются еще 425 годом до нашей эры).
Что известно о нынешнем извержении
Нынешнее извержение произошло, по словам очевидцев, в одном из самых больших кратеров Этны под названием "Ворагин". Уточняется, что он "спал" в течение четырех лет.
Во время извержения люди слышали громкие "взрывные" звуки, после чего из конуса посыпались куски лавы.
Напомним, ранее мы рассказывали интересные факты о вулканах, которые вы могли не знать.
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При подготовке материала были использованы следующие источники: YouTube-каналы RTÉ News и Global News, Wikipedia.
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