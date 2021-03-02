На Сицилии вновь проснулся вулкан Этна

На итальянском острове Сицилия началось извержение вулкана Этна. Это уже второе извержение Этна за последний месяц.
Об этом сообщило итальянское агентство ANSA.
Вулкан выбросил столб пепла в сторону города Катания. Вулкан также выбросил в небо так называемые "вулканические бомбы", то есть крупные капли лавы, а в нескольких южных от Этна городов и поселков, среди которых, Николоси, Трекастагни, Аки Санантонио и Сан Грегорио, были найдены небольшие части вулканического камня.
Как пишет другое агентство Informazione, вулканические камни повредили автомобили в населенных пунктах вблизи вулкана Этна, а выброшенный во время извержения пепел осложнил движение по ряду автомобильных дорог.
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Из-за извержения вулкана Этна прекратил работу международный аэропорт в Катании. На взлетно-посадочную полосу осел вулканический пепел.
"Из-за извержения вулкана Этна и осевшего вулканического пепла взлетно-посадочная полоса аэропорта Катании в настоящее время закрыта. Ведутся работы по ее очистке", - заявил аэропорт в Twitter.
Напомним, вулкан Этна уже просыпался в феврале. Извержение началось 16 февраля, из-за чего пришлось остановить работу международного аэропорта Катании.
Также РБК-Украина писало, что в середине января один из кратеров Этны начал извергать лаву.