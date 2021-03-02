На Сицилії знову прокинувся вулкан Етна

Вулкан викинув стовп попелу в бік міста Катанія. Вулкан також викинув в небо так звані "вулканічні бомби", тобто великі каплі лави, а у декількох південних від Етна міст і селищ, серед яких, Ніколосі, Трекастагні, Акі Санантоніо та Сан Грегоріо, були знайдені невеликі частини вулканічного каміння.

Як пише інше агентство Informazione, вулканічне каміння пошкодило автомобілі у населених пунктах поблизу вулкану Етна, а викинутий під час виверження попіл ускладнив рух низкою автомобільних доріг.

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Через виверження вулкана Етна припинив роботу міжнародний аеропорт в Катанії. На злітно-посадкову смугу осів вулканічний попіл.

"Через виверження вулкана Етна та вулканічного попелу злітно-посадкова смуга аеропорту Катанії в цей час закрита. Ведуться роботи по її очищенню", - заявив аеропорт в Twitter.