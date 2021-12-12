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На Сицилии в результате взрыва погибли три человека

Автор: Валерия Полищук

На Сицилии спасатели продолжают разбирать завалы обрушившегося многоквартирного дома, в котором произошел взрыв. Пожарные под завалами обнаружили тела трех человек, еще шестеро остаются пропавшими без вести.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

В доме проживали девять членов расширенной семьи, и двое приезжих родственников - беременная женщина и ее муж - также находились в помещении.

Двух женщин спасли ночью. Одна из них, 80-летняя Роза Кармина, рассказала, что в доме внезапно погас свет и обрушились потолок и пол. Ее невестка, которая жила этажом выше, также выжила и была спасена из-под груды обломков.

Взрыв также обрушил три других здания, в которых, по-видимому, не было людей, и разбил окна еще в трех.

"Это, безусловно, была утечка газа, в результате которой образовался пузырь метана", - заявил глава агентства гражданской обороны Сицилии Сальваторе Кочина.

По предварительным данным, взрыв произошел из-за скопления газа, а спровоцировало его срабатывание лифта.

Напомним, на Сицилии произошел взрыв в четырехэтажном доме. Пропавшими без вести объявили 12 человек.

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