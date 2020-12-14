На Сицилии проснулся вулкан Этна

В воскресенье, 13 декабря, на Сицилии (Италия) проснулся крупнейший действующий вулкан Европы Этна. Фонтаны лавы и вулканическая порода вместе с пеплом начали укрывать прилегающую территорию.

Об этом сообщает Volcano Discovery.

Вулкан начал извергаться накануне в 21:20 по местному времени после землетрясения магнитудой 2,7. Начальная интенсивность взрыва возросла от средней до высокой, потоки лавы порой выстреливали в небо на 100 метров, тогда как шлейфы пепла достигали пяти километров.

Отмечается, что вулкан Этна, который расположен между Африканской и Евразийской тектоническими плитами, часто извергается. Одно из самых серьезных извержений произошло в марте 2017 года, когда было ранено 10 человек, в том числе команда репортеров BBC.

Напомним, в конце ноября на индонезийском острове Ломблен в южной части страны начал извергаться вулкан Левотоло. Местные власти запретили полеты над этим регионом Индонезии и закрыли местный аэропорт.

Также РБК-Украина писало, что на острове Стромболи к северу от Сицилии активизировался вулкан. Местные службы зафиксировали мощный взрыв и выброс высокого столба пепла.