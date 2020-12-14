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На Сицилії прокинувся вулкан Етна

Понеділок 14 грудня 2020 15:55
На Сицилії прокинувся вулкан Етна
Фото: вулкан Етна (twitter.com EtNativo by Fabrizio Zuccarello)
Автор: Андрій Козловський

У неділю, 13 грудня, на Сицилії (Італія) прокинувся найбільший діючий вулкан Європи Етна. Фонтани лави та вулканічна порода разом із попелом почали вкривати прилеглу територію.

Про це повідомляє Volcano Discovery.

Вулкан почав вивергатися напередодні о 21:20 за місцевим часом після землетрусу магнітудою 2,7. Початкова інтенсивність вибуху зросла від середньої до високої, потоки лави часом вистрілювали в небо на 100 метрів, тоді як шлейфи попелу сягали п’яти кілометрів.

Зазначається, що вулкан Етна, який розташований між Африканською та Євразійською тектонічними плитами, часто вивергається. Одне з найсерйозніших вивержень відбулося в березні 2017 року, коли було поранено 10 людей, у тому числі команда репортерів BBC.

Нагадаємо, наприкінці листопада на індонезійському острові Ломблен в південній частині країни почав вивергатися вулкан Левотоло. Місцева влада заборонила польоти над цим регіоном Індонезії та закрила місцевий аеропорт.

Також РБК-Україна писало, що на острові Стромболі на північ від Сицилії активізувався вулкан. Місцеві служби зафіксували потужний вибух і викид високого стовпа попелу.

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