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В Сицилии произошло извержение вулкана Этна

Автор: Сергей Пышкин

На Сицилии ночью произошло извержение крупнейшего действующего вулкана Европы Этна. Аэропорты Катании сообщили о возможных задержках рейсов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Rai News.

Известно, что извержение произошло около четырех часов утра и сопровождалось большим количеством вулканического пепла и громким ревом. Магнитуда землетрясения достигала отметки 4,5.

В результате эрупции из вулкана вытекли несколько потоков лавы, впрочем, как утверждают специалисты, они не угрожали местным жителям.

Прессслужба аэропорта Катании сообщила о возможных задержках рейсов.

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