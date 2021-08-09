В Сицилии произошло извержение вулкана Этна
Фото: в Сицилии произошло ночное извержение вулкана Этна (Getty Images)
На Сицилии ночью произошло извержение крупнейшего действующего вулкана Европы Этна. Аэропорты Катании сообщили о возможных задержках рейсов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Rai News.
Известно, что извержение произошло около четырех часов утра и сопровождалось большим количеством вулканического пепла и громким ревом. Магнитуда землетрясения достигала отметки 4,5.
В результате эрупции из вулкана вытекли несколько потоков лавы, впрочем, как утверждают специалисты, они не угрожали местным жителям.
Прессслужба аэропорта Катании сообщила о возможных задержках рейсов.