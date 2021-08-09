В Сицилії відбулось виверження вулкану Етна
Фото: в Сицилії сталося нічне виверження вулкана Етна (Getty Images)
На Сицилії вночі відбулось виверження найбільшого діючого вулкану Європи Етна. Аеропорти Катанії повідомили про можливі затримки рейсів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Rai News.
Відомо, що виверження сталося близько о четвертій годині ранку й супроводжувалося великою кількістю вулканічного попелу та гучним ревом. Магнітуда землетрусу сягала позначки 4,5.
Внаслідок ерупції з вулкана витекли декілька потоків лави, втім, як стверджують фахівці, вони не загрожували місцевим жителям.
Пресслужба аеропорту Катанії повідомила про можливі затримки рейсів.