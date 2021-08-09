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В Сицилії відбулось виверження вулкану Етна

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Сицилія , Понеділок 09 серпня 2021 20:51
В Сицилії відбулось виверження вулкану Етна Фото: в Сицилії сталося нічне виверження вулкана Етна (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

На Сицилії вночі відбулось виверження найбільшого діючого вулкану Європи Етна. Аеропорти Катанії повідомили про можливі затримки рейсів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Rai News.

Відомо, що виверження сталося близько о четвертій годині ранку й супроводжувалося великою кількістю вулканічного попелу та гучним ревом. Магнітуда землетрусу сягала позначки 4,5.

Внаслідок ерупції з вулкана витекли декілька потоків лави, втім, як стверджують фахівці, вони не загрожували місцевим жителям.

Пресслужба аеропорту Катанії повідомила про можливі затримки рейсів.

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