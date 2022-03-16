Системы ПВО, "Стингеры" и противотанковые средства: какую помощь запросила Украина от США

Украина запросила у США список необходимой военной и технической помощи. В него, в частности, вошли системы ПВО, ПЗРК "Стингер", а также противотанковые средства.

По информации издания, которое ссылается на собственные источники, соответствующий список был составлен на основе уровней необходимости, начиная от неотложных нужд и заканчивая низким приоритетом.



Так, к приоритетному разделу включено: зенитные комплексы, в том числе ракеты и пусковые установки С-300 и "Стингеры", противотанковые средства, в том числе "Джавелины", различные виды артиллерийских боеприпасов, самолеты, бронетехника и вертолеты.



Также в список также входят американские беспилотники, которые могут управляться дистанционно и взрывать цели за многие километры.

Указано, что список был составлен после того, как на выходных Украина проконсультировалась с партнерами в Конгрессе США относительно его проекта списка.

Вместе с тем, США должны обеспечить обучение украинских военнослужащих, в случае предоставления этого оружия, что, как уточняется, можно осуществить дистанционно.



Кроме вооружения Украина запросила в США также: радиолокационные станции, автоматизированное управление зенитными системами, радиостанции, аптечки и бронежилеты.



По словам официальных лиц, США ранее предоставляли Украине такие коммуникационные технологии и готовы оказать дополнительную поддержку.