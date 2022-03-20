Системы ПВО Patriot начали развертывать в Словакии

Германия и Нидерланды договорились отправить свои войска, вооруженные ПВО Patriot, в Словакию. Войска входят в число 2100 солдат из нескольких членов НАТО, включая Соединенные Штаты, которые сформируют боевую группу на территории Словакии, поскольку альянс укрепляет оборону на своем восточном фланге после вторжения России в Украину.

Надь сказал, что сначала ПВО Patriot будут дислоцированы на базе вооруженных сил в г. Слиач в центральной Словакии, а затем будут размещены в различных местах для защиты как можно большей словацкой территории.

Он поблагодарил Германию и Нидерланды за их "ответственное решение" существенно усилить обороноспособность Словакии.

В то же время, сказал Надь, Patriot не заменят российские системы ПВО С-300, на которые опиралась его страна, назвав их развертывание "еще одним компонентом для защиты воздушного пространства Словакии".

Надь ранее заявлял, что его страна будет готова предоставить Украине свой зенитно-ракетный комплекс большой дальности С-300 при условии, что у него будет надлежащая замена.