Системи ППО Patriot почали розгортати в Словаччині

Німеччина і Нідерланди домовилися відправити свої війська, озброєні ППО Patriot, до Словаччини. Війська входять до числа 2100 солдатів з декількох членів НАТО, включаючи Сполучені Штати, які сформують бойову групу на території Словаччини, оскільки альянс зміцнює оборону на своєму східному фланзі після вторгнення Росії в Україну.

Надь сказав, що спочатку ППО Patriot будуть дислоковані на базі Збройних сил в м.Сліач в центральній Словаччині, а потім будуть розміщені в різних місцях для захисту якомога більшої Словацької території.

Він подякував Німеччині та Нідерландах за їх "відповідальне рішення" суттєво посилити обороноздатність Словаччини.

У той же час, сказав Надь, Patriot не замінять російські системи ППО С-300, на які спиралася його країна, назвавши їх розгортання "ще одним компонентом для захисту повітряного простору Словаччини".

Надь раніше заявляв, що його країна буде готова надати Україні свій зенітно-ракетний комплекс великої дальності С-300 за умови, що у нього буде належна заміна.