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Системы Javelin и 1200 тонн оборудования. США предоставили Украине очередную партию помощи

Автор: Мария Кучерявец

Соединенные Штаты Америки передали Украине очередную партию военной помощи. Прибыл 14-й авиарейс с противотанковыми ракетными комплексами Javelin и 1200 тонн оборудования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство США в Украине.

"Сегодня ночью в Борисполь прибыл 14-й авиарейс с американской военной помощью, в том числе с системами Javelin. США предоставили почти 1200 тонн оборудования, принятого президентом Байденом в январе, в котором нуждается Украина для защиты от продолжающейся российской агрессии", - говорится в сообщении.

Фото: прибыл 14-й авиарейс с военной помощью от США (twitter.com/USEmbassyKyiv)

Напомним, Минобороны анонсировало 45 рейсов с оружием от США.

Добавим, в Литве заявили, что страна готовится к передачи Украине партии зенитно-ракетных комплексов Stinger в рамках расширения военной помощи.

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Соединенные Штаты АмерикиВоенная помощь