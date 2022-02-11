Системы Javelin и 1200 тонн оборудования. США предоставили Украине очередную партию помощи

Соединенные Штаты Америки передали Украине очередную партию военной помощи. Прибыл 14-й авиарейс с противотанковыми ракетными комплексами Javelin и 1200 тонн оборудования.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство США в Украине.
"Сегодня ночью в Борисполь прибыл 14-й авиарейс с американской военной помощью, в том числе с системами Javelin. США предоставили почти 1200 тонн оборудования, принятого президентом Байденом в январе, в котором нуждается Украина для защиты от продолжающейся российской агрессии", - говорится в сообщении.
Фото: прибыл 14-й авиарейс с военной помощью от США (twitter.com/USEmbassyKyiv)
Напомним, Минобороны анонсировало 45 рейсов с оружием от США.
Добавим, в Литве заявили, что страна готовится к передачи Украине партии зенитно-ракетных комплексов Stinger в рамках расширения военной помощи.