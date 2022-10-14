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Систему ППО IRIS-T вже розмістили на південному напрямку, - речник Повітряних сил

Ілюстративне фото: ЗСУ вже задіяли систему ППО IRIS-T (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Система ППО IRIS-T, яку Україна отримала від Німеччини, вже задіяна на південному напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

За його словами, модифікації IRIS-T, яку передали Україні, у світі ще немає.

"І ця система вже працює у Збройних силах десь там на південному напрямку", - зазначив він.

Також Ігнат зазначив, що Німеччина зараз має бути зацікавлена у створенні нових подібних систем ППО.

"IRIS-T - хороша система. Вона хоч і не далекобійна, але дуже перспективна, і може працювати в одному інформаційному полі з іншими такими системами - як NASAMS чи Patriot", - розповів речник ПС.

Також він нагадав і про комплекси NASAMS, які невдовзі мають отримати українські військові.

"З цим комплексом, можливо, буде легше щодо його постачання в Україну, тому що вони є, ракети до них є у достатній кількості у США", - зазначив Ігнат.

Нагадаємо, у вівторок, 11 жовтня, Німеччина передала Україні першу з чотирьох обіцяних систем ППО IRIS-T (SLM).

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