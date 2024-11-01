Системні проблеми в енергетиці призводять до накопичення боргів, - експерт
Накопичення боргів в енергетичному секторі України переважно спричинене системними проблемами, а не заборгованістю населення.
Про це заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на радіо NV.
На його думку, основне боргове навантаження виникло через системні проблеми.
"Наприклад, у водоканалів українських тариф такий, що вони платити за електрику здебільшого просто не можуть. В них нема грошей, не заплановано. Заплатити ринкову ціну за електрику вони просто не можуть. Вони і не платять, відповідно, формується відповідний борг, а відключити водоканал неможливо, бо це критична інфраструктура, ми залишимося без каналізації і без води", - зазначив Харченко.
Експерт наголосив, що подібні проблеми існують і в інших секторах, зокрема у державних вугільних шахтах, які споживають електрику, але не платять за неї.
Також Харченко підкреслив, що вирішення цих проблем лежить у площині відповідальності регулятора, профільного міністерства та Кабінету міністрів.
"Тут такий комплекс проблем, які можуть бути вирішені виключно за рахунок роботи регулятора, міністерства і в цілому Кабінету Міністрів насправді. І тут сьогодні я не бачу ні дій, ні плану, ні спроможності, ні навіть активної комунікації про те, що є розуміння, що це треба робити", - зауважив Харченко.
Нещодавно Андріан Прокіп, експерт з програми "Енергетика" аналітичного центру Український інститут майбутнього наголошував, що Національна комісія з питань енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) має ухвалити рішення, які дозволять запобігти збільшенню боргових проблем на ринку електроенергії.
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