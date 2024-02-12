Системи спостереження на кордоні України посилюють мобільними комплексами: переваги

Переваги

Як розповіли прикордонники, мобільні комплекси компанії Compass Engineering обладнані як оптичною, так і тепловізійною камерою та можуть розпізнавати цілі на великих відстанях.

"За допомогою приладу прикордонники виїжджають на довірену ділянку, ведуть спостереження як вдень, так і вночі, в тому числі й за повітряним простором", - додали в Держприкордонслужбі.

Ситуація з боку Білорусі та Росії

Що стосується республіки Білорусь, то як раніше розповідав екс-командувач Об'єднаними силами ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, на прикордонній, південній частині Білорусі знаходяться 1800 військовослужбовців Сил спеціальних операцій - це два батальйони десантно-штурмових військ РБ Білорусь, а також тактична група артилерії та відповідно прикордонники.

Що стосується 1000 км лінії зіткнення з РФ, то там знаходиться близько 21000 особового складу - це два угруповання, які там створені - "Курськ" та "Брянськ", і в цих угрупованнях знаходяться підрозділи, збудовані дзеркально-бойовими порядками українських сил. Детальніше – у матеріалі.