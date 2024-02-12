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Системы наблюдения на границе Украины усиливают мобильными комплексами: преимущества

Фото: мобильные комплексы усиливают системы наблюдения на границе Украины (facebook com DPSUkraine)
Автор: Наталия Гурковская

Системы наблюдения на границе Украины наращиваются дополнительным мобильным оборудованием. Речь идет о мобильных комплексах компании Compass Engineering.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

Преимущества

Как рассказали пограничники, мобильные комплексы Compass Engineering оборудованы как оптической, так и тепловизионной камерой и могут распознавать цели на больших расстояниях.

"С помощью прибора пограничники выезжают на доверенный участок, ведут наблюдение как днем, так и ночью, в том числе и за воздушным пространством", - добавили в Госпогранслужбе.

Ситуация со стороны Беларуси и России

Что касается республики Беларусь, то как ранее рассказывал экс-командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, на пограничной, южной части Беларуси находятся 1800 военнослужащих Сил специальных операций - это два батальона десантно-штурмовых войск РБ Беларусь, а также тактическая группа артиллерии и соответственно пограничники.

Что касается 1000 км линии столкновения с РФ, то там находится около 21000 личного состава - это две группировки, которые там созданы - "Курск" и "Брянск", и в этих группировках находятся подразделения, построенные зеркально боевым порядкам украинских сил. Детальнее - в материале.

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ДПСУГраница с Украиной