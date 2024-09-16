З системи "Шлях" виключили 16 перевізників: що стало причиною

Комісія з питань припинення доступу ліцензіатів до Єдиного комплексу інформаційних систем "Укртрансбезпеки" ухвалила рішення відключити на три місяці від системи "Шлях" відразу кількох перевізників. Серед них:

ФОП Мурашкін Сергій Геннадійович;

ФОП Ліхтей Артем Вікторович;

ФОП Педорченко Артем Леонідович;

ФОП Радомський Дмитро Валерійович;

ФОП Яцюра Андрій Миколайович;

ФОП Гонтюк Олександр Якович;

ФОП Аронець Сергій Анатолійович;

ФОП Смульський Олександр Олександрович;

ФОП Дубовик Максим Юрійович;

ФОП Блаженко Олександр Михайлович;

ФОП Таран Вадим Володимирович;

ФОП Сімагутін Андрій В'ячеславович;

ФОП Колядюк Василь Павлович;

ТОВ "АВТ ГЛОБАЛ";

ТОВ "МЕРІЕНЖЕЛ";

ТОВ "МАКАРТРАНС".

Чому перевізників виключили з системи

За матеріалами Державної прикордонної служби України, вказані перевізники у період дії воєнного стану були причетні до організації каналів переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон.

"Особи, яким було організовано виїзд за межі України в якості водіїв автомобільного транспорту, упродовж 60 днів не повернулися в Україну, чим порушили встановлені правила перетину державного кордону", - повідомили в "Укртрансбезпеці".

Водночас стало відомо, що на розгляд Комісії подано ще десятки фактів зловживань із внесення даних у Систему. Після перевірки інформації щодо кожного випадку буде ухвалено рішення.