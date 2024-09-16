Из системы "Шлях" исключили 16 перевозчиков: что стало причиной

Комиссия по прекращению доступа лицензиатов к Единому комплексу информационных систем "Укртрансбезопасности" приняла решение отключить на три месяца от системы "Шлях" сразу нескольких перевозчиков. Среди них:

ФЛП Мурашкин Сергей Геннадьевич;

ФЛП Лихтей Артем Викторович;

ФЛП Педорченко Артем Леонидович;

ФЛП Радомский Дмитрий Валерьевич;

ФЛП Яцюра Андрей Николаевич;

ФЛП Гонтюк Александр Яковлевич;

ФЛП Аронець Сергей Анатольевич;

ФЛП Смульский Александр Александрович;

ФЛП Дубовик Максим Юрьевич;

ФЛП Блаженко Александр Михайлович;

ФЛП Таран Вадим Владимирович;

ФЛП Симагутин Андрей Вячеславович;

ФЛП Колядюк Василий Павлович;

ООО "АВТ ГЛОБАЛ";

ООО "МЕРИЕНЖЕЛ";

ООО "МАКАРТРАНС".

Почему перевозчиков исключили из системы

По материалам Государственной пограничной службы Украины, указанные перевозчики в период действия военного положения были причастны к организации каналов переправки мужчин призывного возраста через государственную границу.

"Лица, которым был организован выезд за пределы Украины в качестве водителей автомобильного транспорта, в течение 60 дней не вернулись в Украину, чем нарушили установленные правила пересечения государственной границы", - сообщили в "Укртрансбезопасности".

В то же время стало известно, что на рассмотрение Комиссии поданы еще десятки фактов злоупотреблений по внесению данных в Систему. После проверки информации по каждому случаю будет принято решение.