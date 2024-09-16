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Из системы "Шлях" исключили 16 перевозчиков: что стало причиной

Фото: 16 перевозчиков отключены от системы "Шлях" (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Сразу 16 перевозчиков были отключены от системы "Шлях". Их подозревают в нарушении военнообязанных правил пересечения государственной границы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укртрансбезопасности".

Комиссия по прекращению доступа лицензиатов к Единому комплексу информационных систем "Укртрансбезопасности" приняла решение отключить на три месяца от системы "Шлях" сразу нескольких перевозчиков. Среди них:

  • ФЛП Мурашкин Сергей Геннадьевич;
  • ФЛП Лихтей Артем Викторович;
  • ФЛП Педорченко Артем Леонидович;
  • ФЛП Радомский Дмитрий Валерьевич;
  • ФЛП Яцюра Андрей Николаевич;
  • ФЛП Гонтюк Александр Яковлевич;
  • ФЛП Аронець Сергей Анатольевич;
  • ФЛП Смульский Александр Александрович;
  • ФЛП Дубовик Максим Юрьевич;
  • ФЛП Блаженко Александр Михайлович;
  • ФЛП Таран Вадим Владимирович;
  • ФЛП Симагутин Андрей Вячеславович;
  • ФЛП Колядюк Василий Павлович;
  • ООО "АВТ ГЛОБАЛ";
  • ООО "МЕРИЕНЖЕЛ";
  • ООО "МАКАРТРАНС".

Почему перевозчиков исключили из системы

По материалам Государственной пограничной службы Украины, указанные перевозчики в период действия военного положения были причастны к организации каналов переправки мужчин призывного возраста через государственную границу.

"Лица, которым был организован выезд за пределы Украины в качестве водителей автомобильного транспорта, в течение 60 дней не вернулись в Украину, чем нарушили установленные правила пересечения государственной границы", - сообщили в "Укртрансбезопасности".

В то же время стало известно, что на рассмотрение Комиссии поданы еще десятки фактов злоупотреблений по внесению данных в Систему. После проверки информации по каждому случаю будет принято решение.

Что такое система "Шлях"

Напомним, что во время военного положения и мобилизации в Украину мужчины не могут уехать за границу. Однако этот запрет не распространяется на водителей, перевозящих гуманитарную помощь и важный медицинский груз.

Чтобы получить разрешение на такие перевозки, нужно подать заявку и тогда вас внесут в систему "Шлях". Подробнее о том, кого из мужчин выпускают за границу по базе "Шлях" и как это работает, можно узнать в материале РБК-Украина.

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Пограничная служба