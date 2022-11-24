Системи Patriot в Україні захистять небо на підступах до Європи, - Ігнат про ініціативу Польщі

Зенітно-ракетні системи Patriot, які Берлін хоче передати Варшаві, а в Міноборони Польщі пропонують ці системи ППО передати Україні , могли б захистити як українську територію, та і європейське небо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова представника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Офіцер зазначив, що ЗРК Patriot дійсно резонно розмістити в Україні.

"А чому саме в Польщі? Можна і в Україні розміщувати, на західних теренах. Тут питання до наших партнерів. На які вони готові піти кроки для того, щоб захистити і український кордон та українську територію, і зокрема Європу. Щоб ще на підступах до Європи забезпечити безпеку повітряного простору", - сказав представник Повітряних сил ЗСУ.

Висловлюючись про можливість укрити небо кількох областей, він звернув увагу на тактико-технічні характеристики комплексу зі збиття повітряних цілей, що має ефективну дальність ураження до 150 кілометрів.

"Це допоможе, звичайно, понад 100 кілометрів працює комплекс. Це буде потужна система, яка зможе в радіусі навколо себе забезпечити прикриття повітряного простору. І він не сам буде стояти - він посилить існуючу систему ППО, яка у нас сьогодні є. (Система) потенційно могла б посилити захист українського неба", - наголошує Ігнат.

Щодо питання передачі Німеччиною ЗРК Patriot Польщі, спікер ПС ЗСУ вважає це логічним, оскільки країна є членом НАТО.

"Це цілком природна перспектива. І в Польщі, як і в Румунії, є системи ПРО, засоби раннього радіолокаційного виявлення. І Patriot міг би посилити... Йдеться про кількість цих засобів протиповітряної оборони, як ЗРК Patriot", - сказав він.