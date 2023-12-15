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Системи безпеки в ТРЦ і поліція в школах. На українців чекають нововведення

Україна , П'ятниця 15 грудня 2023 20:34
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Системи безпеки в ТРЦ і поліція в школах. На українців чекають нововведення Фото: міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Система безпеки у кожному населеному пункті України - це одне із базових питань під час війни та після її завершення.

Про це розповів міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України.

Клименко зауважив, що безпекові проєкти в громадах стали однією з тем Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України.

Він повідомив, що наразі готується кілька проектів з убезпечення кожного міста в Україні. Зокрема міністерство проводить заходи, що забезпечать:

  • контроль за обігом зброї,
  • функціонування блокпостів,
  • робота кримінальної поліції.

Охорона в школах та ТЦК

Клименко заявив, що 500 поліцейських вже найближчим часом нестимуть службу у закладах освіти. Вони забезпечать охорону правопорядку, взаємодію з адміністраціями шкіл, пропускний режим.

"Також за завданням президента готуємось створити системи безпеки у місцях скупчення людей - торгових центрах, об’єктах інфраструктури, в закладах охорони здоров’я", - повідомив міністр.

Він також розповів, що у населених пунктах мають запрацювати центри безпеки, в яких перебуватимуть поліцейські, рятувальники, медики.

"Це посилить комунікацію між екстреними службами, дозволить швидше реагувати на виклики та надавати допомогу громадянам", - додав Клименко.

Робота з ветеранами

"Особлива увага до ветеранів війни. Разом із місцевими органами влади маємо приділити достатню увагу кожному Герою, який повертається з фронту. Це реабілітація, соціальна підтримка, адаптація до мирного життя", - наголосив він.

Клименко зауважив, що попереду ще дуже багато роботи та викликів. Проте безпечну країну ми створюємо вже сьогодні.

Нагадаємо, раніше глава МВС повідомив, що в Україні починають покращувати безпеку дітей у дитсадках, школах та університетах.

Він пояснив, що посилювати безпеку будуть за допомогою поліцейських, які працюватимуть у навчальних закладах. Також у школах встановлять металошукачі.

За словами Клименко, в Україні скоро стартуватиме набір поліцейських для роботи у навчальних закладах.

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Міністерство внутрішніх справ України Клименко
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