Системы безопасности в ТРЦ и полиция в школах. Украинцев ждут нововведения
Система безопасности в каждом населенном пункте Украины - это один из базовых вопросов во время войны и после ее завершения.
Об этом рассказал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины.
Клименко отметил, что проекты по безопасности в общинах стали одной из тем Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины.
Он сообщил, что сейчас готовится несколько проектов по обеспечению безопасности каждого города в Украине. В частности министерство проводит мероприятия, которые обеспечат:
- контроль за оборотом оружия,
- функционирование блокпостов,
- работа криминальной полиции.
Охрана в школах и ТЦК
Клименко заявил, что 500 полицейских уже в ближайшее время будут нести службу в учебных заведениях. Они обеспечат охрану правопорядка, взаимодействие с администрациями школ, пропускной режим.
"Также по заданию президента готовимся создать системы безопасности в местах скопления людей - торговых центрах, объектах инфраструктуры, в учреждениях здравоохранения", - сообщил министр.
Он также рассказал, что в населенных пунктах должны заработать центры безопасности, в которых будут находиться полицейские, спасатели, медики.
"Это усилит коммуникацию между экстренными службами, позволит быстрее реагировать на вызовы и оказывать помощь гражданам", - добавил Клименко.
Работа с ветеранами
"Особое внимание к ветеранам войны. Вместе с местными органами власти должно уделить достаточное внимание каждому Герою, который возвращается с фронта. Это реабилитация, социальная поддержка, адаптация к мирной жизни", - подчеркнул он.
Клименко отметил, что предстоит еще очень много работы и вызовов. Однако безопасную страну мы создаем уже сегодня.
Напомним, ранее глава МВД сообщил, что в Украине начинают улучшать безопасность детей в детсадах, школах и университетах.
Он пояснил, что усиливать безопасность будут с помощью полицейских, работающих в учебных заведениях. Также в школах установят металлоискатели.
По словам Клименко, в Украине скоро стартует набор полицейских для работы в учебных заведениях.
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