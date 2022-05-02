ru ua
Пн, 02 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У системі онлайн-продажів Укрзалізниці третій день поспіль стаються збої: названо причину

Новость на русском →
Понеділок 02 травня 2022 19:24
У системі онлайн-продажів Укрзалізниці третій день поспіль стаються збої: названо причину Укрзалізниця (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Укрзалізниця заявила, що у системі онлайн-продажів третій день поспіль стаються збої. В компанії назвали причину та які дані постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю.

Повідомляється, що Укрзалізниця є мішенню для кібератак, які завдає ворог.

Зокрема, з цією проблемою компанія бореться цілодобово.

"Без технологічних деталей, нехай це офіційно прозвучить як "айтішна магія" - сьогодні ж International Harry Potter Day, врешті решт!", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок атак дані на серверах цілі, поїзди продовжують рух. Однак, Укрзалізниця закрила на сьогодні booking для трафіку з-поза меж України. Також страждає гаряча лінія та онлайн-підтримка.

Зазнається, щоб купувати квитки без ризику, то найкраще це зробити у касі.

"Ми вивели на роботу максимум касирів, щоб дещо спростити задачу пасажирам, але водночас куди більше віримо в діджитал, а відтак наполегливо тримаємо кібероборону і дописуємо застосунок", - повідомляє Укрзалізниця.

Також через booking та чат-боти продажі теж проходять, але якщо платіж зависне, тоді гроші буде повернено через 3-10 банківських днів, залежно від банку.

Раніше ми повідомляли, що Укрзалізниця повідомляє про тимчасові збої на сервісах онлайн-продажу.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрзалізниця
NEWS
68-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
68-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Місяць після Стамбула. Чи отримає Україна "гарантії безпеки" від Заходу
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Місяць після Стамбула. Чи отримає Україна "гарантії безпеки" від Заходу