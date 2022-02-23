Система здравоохранения готова к любым чрезвычайным событиям в Украине, - Минздрав

В Украине учреждения здравоохранения продолжают работать в обычном режиме и оказывать медицинскую помощь украинцам. Система здравоохранения готова к любым событиям чрезвычайного характера.
Об этом заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, сообщает РБК-Украина.
По его словам, за два года пандемии в Украине была создана мощная лабораторная и диагностическая сеть, и обновленная целая система интенсивной помощи с аппаратами искусственной вентиляции легких, с кислородными магистралями, с бесперебойной стационарной поставкой кислорода.
Ляшко подчеркнул, что Минздрав определил конкретные задачи обеспечения медпомощи как Вооруженным силам Украины, так и гражданскому населению.
При этом министр добавил, что был обновлен перечень заведений здравоохранения, которые будут оказывать помощь ВСУ.
Напомним, 23 февраля на заседании СНБО принял решение ввести чрезвычайное положение по всей Украине, кроме Донецкой и Луганской областей.
Подробнее о том, какие ограничения вводятся в случае чрезвычайного положения - в материале РБК-Украина.
Кроме того, Ляшко заявил, что во время ЧП в Украине плановую госпитализацию отменять не будут.