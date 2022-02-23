Система здравоохранения готова к любым чрезвычайным событиям в Украине, - Минздрав

По его словам, за два года пандемии в Украине была создана мощная лабораторная и диагностическая сеть, и обновленная целая система интенсивной помощи с аппаратами искусственной вентиляции легких, с кислородными магистралями, с бесперебойной стационарной поставкой кислорода.

Ляшко подчеркнул, что Минздрав определил конкретные задачи обеспечения медпомощи как Вооруженным силам Украины, так и гражданскому населению.

При этом министр добавил, что был обновлен перечень заведений здравоохранения, которые будут оказывать помощь ВСУ.