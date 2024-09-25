Система вантажного тарифоутворення "Укрзалізниці" має базуватися на диференціації, - експерт

"Системи класів вантажів, яка зараз є, не влаштовує. Вартість перевезення різних вантажів різна, тому і тарифи повинні бути різними. Але повинні бути не класи. До прикладу, у Польщі є базова ставка, до якої додається коефіцієнт – в залежності від маршруту та супутніх послуг", - каже Каленков.

За його словами, коефіцієнти для вантажів різні, якщо, до прикладу, вантажовідправник відправляє не 60 вагонів, а один, або якщо працює сезонно, або якщо використовує більше проміжних або сортувальних станцій.

"Така система працює в Польщі, і там тарифний збірник – це два аркуші паперу. А у нас тарифна збірка – це цілий стос паперів. І ця непрозорість влаштовує Укрзалізницю перш за все, тому що вони тут можуть робити все, що хочуть", - зауважив експерт.

Каленков переконаний: у випадку «гармонізації», яку пропонує УЗ, початковий вантажний тариф має бути значно знижений, а система тарифоутворення – повністю змінена на основі застосування таких коефіцієнтів.

"Треба прибрати систему класів. Але одночасно, в цей самий момент, ввести іншу систему. Ми обговорюємо проблему уніфікації класів в енергетиці, і це те саме. Директиви Євросоюзу говорять: тарифи монополій повинні бути економічно обґрунтовані. І якщо вартість послуг різна, повинен бути різний тариф. Інакше це кроссубсидування", - резюмував експерт.

Нагадаємо, Укрзалізниця подала до уряду план «гармонізації» тарифів на перевезення: якщо його приймуть, вартість перевезення будматеріалів зросте на 52%, руди і вугілля – на 7%, повернення порожніх вагонів – на 67%.



У свою чергу президент Всеукраїнської спілки виробників будматеріалів Костянтин Салій заявив, що якщо УЗ підвищить тарифи на вантажні перевезення, ціна на будівельні матеріали зросте, а про знижки доведеться забути.