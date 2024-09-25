RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Система грузового тарифообразования "Укрзализныци" должна базироваться на дифференциации, - эксперт

Фото: система грузового тарифообразования "Укрзализныци" должна базироваться на дифференциации (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Система разработки тарифов для перевозки грузов в Укрзализныце должна основываться на европейских принципах дифференциации и предусматривать введение коэффициентов.

Об этом заявил президент ОП Александр Каленков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление.

"Системы классов грузов, которая сейчас есть, не устраивает. Стоимость перевозки разных грузов разная, поэтому и тарифы должны быть разными. Но должны быть не классы. К примеру, в Польше есть базовая ставка, к которой добавляется коэффициент – в зависимости от маршрута и сопутствующих услуг", - говорит Каленков.

По его словам, коэффициенты для грузов разные, если, например, грузоотправитель отправляет не 60 вагонов, а один, или если работает сезонно, или если использует больше промежуточных или сортировочных станций.

"Такая система работает в Польше, и там тарифный сборник – это два листа бумаги. А у нас тарифный сборник – это целая стопка бумаг. И эта непрозрачность устраивает Укрзализныцу прежде всего, потому что они здесь могут делать все, что хотят", - заметил эксперт.

Каленков убежден: в случае «гармонизации», предлагаемой УЗ, первоначальный грузовой тариф должен быть значительно снижен, а система тарифообразования – полностью изменена на основе применения таких коэффициентов.

"Нужно убрать систему классов. Но одновременно, в этот же момент, ввести другую систему. Мы обсуждаем проблему унификации классов в энергетике, и это тоже самое. Директивы Евросоюза говорят: тарифы монополий должны быть экономически обоснованы. И если стоимость услуг разная, должен быть разный тариф. Иначе это кроссубсидирование", - резюмировал эксперт.

Напомним, Укрзализныця подала в правительство план «гармонизации» тарифов на перевозку: если его примут, стоимость перевозки стройматериалов вырастет на 52%, руды и уголь – на 7%, возврат пустых вагонов – на 67%.

В свою очередь, президент Всеукраинского союза производителей стройматериалов Константин Салий заявил, что если УЗ повысит тарифы на грузовые перевозки, цена на строительные материалы возрастет, а о скидках придется забыть.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця