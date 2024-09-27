Система тарифоутворення "Укрзалізниці" давно застаріла і потребує перегляду, - ФМУ

"У розробці нової системи тарифоутворення має бути чіткий, аргументований підхід, який виходить із реальних витрат, які несуть перевізники. Для кожної галузі ці витрати є різними. Для зерновиків, наприклад, це формування ешелонів на різних станціях по вагонах, тобто ешелон формується поступово. Для хіміків, металургів – це формування цілого ешелону на підприємстві та пряма доставка вантажів у порт чи до кордону. Тобто витрати різні. І виходячи з цього, слід формувати тариф. Адже абсурдно вимагати сплати коштів за ті послуги, які підприємства не отримують", - наголосив Біленький.

Він зауважив, що найкращим варіантом є той, що використовують у сусідніх європейських країнах, коли є базова ставка, а до неї вже додаються коефіцієнти в залежності від наданих послуг – наприклад, за використання проміжних або сортувальних станцій, а також з врахуванням сезонності вантажоперевезень.

"У вимогах Євросоюзу чітко зазначено: тарифи природних монополій мають бути економічно обґрунтовані. І якщо вартість та кількість послуг різні, то відповідно, і тарифи для різних вантажів мають бути різними. Те, що наразі пропонує Укрзалізниця під назвою «гармонізація», не відповідає жодній логіці. Адже за такого підходу цілі галузі, які змушені користуватися послугами монополіста, будуть платити за послуги, якими не користуються. Тому ми, металурги, разом з іншими галузями, закликаємо системно підійти до вирішення питаннь тарифікації вантажних перевезень", - резюмував Біленький.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" подала до уряду план "гармонізації" тарифів на перевезення: якщо його приймуть, вартість перевезення будматеріалів зросте на 52%, руди і вугілля – на 7%, повернення порожніх вагонів – на 67%.



У свою чергу президент Всеукраїнської спілки виробників будматеріалів Костянтин Салій заявив, що якщо УЗ підвищить тарифи на вантажні перевезення, ціна на будівельні матеріали зросте, а про знижки доведеться забути.